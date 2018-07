Vai para São Paulo a trabalho? Quer estender a hospedagem para fazer algo diferente no feriado ou no final de semana e, ao mesmo tempo, aproveitar as maravilhas oferecidas pela cidade vazia, sem trânsito caótico e com opções para todos gostos? Saiba que a capital paulista vale esta incrível experiência. De circuito de compras a espetáculos, passando por museus, parques e, claro, a inigualável gastronomia. Tudo isso é possível em um único final de semana em São Paulo. Basta saber escolher sua localização.

Para quem procura cada uma destas opções – ou todas elas juntas – se hospedar no Radisson Vila Olímpia é ter a certeza de que a quebra da rotina está garantida. O hotel está localizado em meio ao cenário que harmoniosamente integra business e badalação, no coração da Vila Olímpia, distante apenas poucos minutos (caminhando, se esta for sua preferência) de experiências gastronômicas, culturais, de lazer e de compras – neste caso, inclusive, está em meio a shoppings de luxo e da mais famosa Sala VIP de cinema da cidade, com poltronas totalmente inclináveis e atendimento, acredite(!), com garçom.

Mas se você é daqueles que não abre mão da rotina fitness mesmo em meio ao descanso, não desanime. Por lá, uma área fitness com equipamentos modernos te espera, ao lado da sauna seca e da piscina. E você ainda pode complementar sua sequencia com uma volta no Parque do Povo, um dos mais bonitos da região. Basta calçar o tênis e, literalmente, dar uma corridinha até lá – você está ao lado.

Almoço no Eataly? No Jamie’s Italian? Está pertinho também: respectivamente, 1 e 2 km de distância do hotel. Se a agenda da tarde for de arte e cultura, o Museu da Imagem e do Som (MIS), o Museu Brasileiro da Escultura (MuBE) e o Instituto Gustavo Rosa estão, todos, entre 3,5km e 4km de seu apartamento.

Falando em apartamento, se hospedar em um hotel de luxo como o Radisson Vila Olímpia é ser impactado a todo momento. Do lobby com maçãs verdes e aroma que revela um “cheiro de marca”, passando pela intervenção do artista francês Lucas Beaufort, que pintou um painel exclusivo para o hotel, até o quarto: em todos os momentos, você sabe que a experiência valerá a pena.

Com organização impecável, decoração luxuosa e serviços oferecidos no apartamento, mais do que a sensação do luxo, o quarto te faz sentir acolhido, um verdadeiro morador do ambiente. Tem tudo o que você precisa e que se complementa com seus objetos pessoais. Se o dia foi agitado – a lazer ou a trabalho –, voltar para o hotel e ter a oportunidade de relaxar com o serviço de escalda pés garante uma ótima noite de sono e ajuda a preparar o corpo, a mente e a alma para o outro dia.

Experiências como esta comprovam que São Paulo é mais do que a metrópole cinza com seu intenso trânsito e tempo curto. A maior cidade da América Latina tem riquezas, muitas vezes, escondidas na simplicidade. E um final de semana fora da rotina propicia experiências fantásticas e acessíveis para todos os gostos.

Para nós, a certeza é uma só: vale a pena arrumar as malas e viajar por uma São Paulo diferente. Aproveite!

SERVIÇO:

RADISSON VILA OLÍMPIA

Rua Fidêncio Ramos, 420 – Vila Olimpia, São Paulo / SP

CEP 04551-010 / Telefone: (11) 2197-7650

Instagram: @radissonvilaolimpiaoficial

www.facebook.com/radissonvilaolimpia/