Dois ícones do jazz, de gerações diferentes mas com a mesma capacidade de encantar o público com suas músicas se juntaram novamente. Estamos falando do americano Tony Bennett e da canadense Diana Krall, que acabaram de lançar o novo álbum em parceria, “Love Is Here To Stay”, onde celebram seu amor pela música de George e Ira Gershwin.

OS GERSHWIN

Para que não conhece a trajetória dos irmãos George (1898-1937) e Ira (1896-1983), são considerados como uma das maiores equipes de compositores que fez uma contribuição permanente e indelével à forma de arte conhecida como “The Great American Songbook” – e à cultura musical mundial em geral. Filhos de imigrantes judeus russos, ambos nascidos no Brooklyn, com exceção do trabalho ocasional em Hollywood, sempre trabalharam em New York ao longo de suas vidas. George era originalmente um prodígio do piano e Ira tinha um dom para a poesia, rimas e jogos de palavras. Escrevendo principalmente para shows da Broadway e musicais de Hollywood (e para grandes estrelas como Fred Astaire e Ethel Merman) os dois irmãos criaram dezenas das mais adoradas canções já escritas, como “Let’s Call the Whole Thing Off”, “Embraceable You”, “The Man I Love” e “But Not For Me”. O apogeu da parceria de suas composições foi Porgy and Bess, esta obra-prima de 1935, que é incontestavelmente a maior de todas as óperas americanas (que apresenta canções icônicas como “It Ain Necessarily So” e “Summertime”). George escreveu várias canções importantes antes de começar a trabalhar com Ira, e consequentemente, Ira continuou escrevendo por décadas após a morte prematura de seu irmão mais novo, vítima de um tumor cerebral aos 38 anos. Mas as canções clássicas que escreveram juntos, de 1924 a 1937, são amadas pelo mundo inteiro.

DUPLA DE OURO

Amigo de Diana Krall há mais de 20 anos, Tony Bennett comemorou recentemente seu 92º aniversário em agosto passao. Os dois fizeram uma turnê juntos no ano 2000 e gravaram duetos para dois dos álbuns de Bennett (“Duets” e “Playin’ With My Friends”), mas este lançamento marca a primeira parceria num projeto de um álbum inteiro juntos. “Love Is Here To Stay” chega a tempo para celebrar os 120 anos do aniversário de George Gershwin, comemorado no dia 26 de setembro.

Os dois artistas são vencedores de inúmeros Grammy e ganhadores de diversos Discos de Platina. Bennett é o único artista que entre seus 85 e 88 anos teve um álbum de estreia em 1º lugar na Billboard Top 200 e Krall é a única artista de jazz a ter oito álbuns que estrearam em 1º lugar na lista de álbuns de jazz da Billboard. Danny Bennett, presidente e diretor executivo da Verve Label Group, comentou: “Quando Tony Bennett e Diana Krall cantam a música dos Gershwins é verdadeiramente o acasalamento artístico perfeito de cantores e compositores. É uma daquelas gravações que, quando você ouve, reconhece instantaneamente que isso tinha que acontecer – era apenas uma questão de colocar esses dois artistas extraordinários em um estúdio e colocar o songbook dos Gershwins na frente deles”.

O álbum é uma aula de entrega vocal e o comando que Bennett e Krall exibem do material em seus duetos e faixas solo faz com que pareça fácil, desmentindo a habilidade aprimorada dos vocalistas. As faixas em dueto incluem “Love Is Here To Stay“, “S’Wonderful“, “They Can’t Take That Away from Me” e “Fascinating Rhythm“, entre outras. “Fascinating Rhythm” foi a primeira gravação física de Tony Bennett, feita sob seu nome artístico, Joe Bari, que ele revisita em um dueto com Krall para este projeto. Duas das faixas em dueto nunca tinham sido gravadas antes por nenhum dos dois artistas: “My One and Only” e “I’ve Got A Crush on You“.

“Love Is Here To Stay” foi gravado com o premiado vencedor do Grammy® Bill Charlap Trio e o resultado surpreendente é uma carta de amor sutil, sofisticada e lindamente executada para a música dos Gershwins, que confirma seus status como uns dos principais compositores populares dos Estados Unidos.

O disco foi produzido pelos vencedores do Grammy Dae Bennett e Bill Charlap, tendo Danny Bennett como Produtor Executivo. O álbum chega em CD, vinil, e nas plataformas digitais e de streaming. O Bill Charlap Trio é formado por Bill Charlap (piano), Peter Washington (baixo) e Kenny Washington (bateria).

CONFIRA A TRACKLIST DE “LOVE IS HERE TO STAY”:

01.‘S Wonderful

02. My One And Only

03. But Not For Me (Diana Krall solo)

04. Nice Work If You Can Get It

05. Love Is Here To Stay

06. I Got Rhythm

07. Somebody Loves Me

08. Do It Again

09. I’ve Got A Crush On You

10. Fascinating Rhythm

11. They Can’t Take That Away From Me

12. Who Cares? (Tony Bennett solo)

Confira o trailer:

Até o momento, somente foi liberada a canção “Fascinating Rhythm”, que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Ouça e baixe no Spotify. Mas “Love Is Here To Stay” já se encontra em pré-venda. Para mais informações, acesse aqui.

Fonte: Universal Music